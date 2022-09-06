"Звідки ти, бро? Я з ТрО!" Украинская группа Bo Bro в клипе показала бойцов теробороны. Видео

"Клип посвящен ребятам, которые с первого дня полномасштабного вторжения оставили свои будничные дела и пошли защищать родную землю, взяв в руки оружие или аптечку. Эта песня обо всех нас с вами – о людях, которые любят Украину, которые идут против орков не за деньги, а по зову сердца", – говорится на странице Генерального штабе ВСУ в Facebook.

Все участники клипа – бойцы теробороны, добровольческих формирований или волонтеры.

Съемки производились собственными силами группы Bo Bro на пяти локациях в Киеве, Житомире и Одесской области. Режиссер ролика – Владимир Нагорный.

"Звідки ти, бро? Я з ТрО!" – поется в припеве, там же дается определение президенту РФ Владимиру Путину в ненормативной форме. Звучание матерного слова оцензурено – намеренно "смазано".