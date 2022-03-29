Звезда "Круэллы" Эмма Томпсон на митинге в поддержку Украины прочитала стих Шевченка. Видео

Артистка прочитала на английском языке произведение украинского писателя и поэта Тараса Шевченко "Сонце заходить, гори чорніють...". Соответствующим видео 26 марта поделился на своем канале в YouTube пользователь Andre.

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Контекст:

Эмма Томпсон родилась в 1959 году в Лондоне. Она – двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", лауреат двух премий BAFTA и премии "Эмми".

Актриса прославилась в 1987 году, сыграв в сериалах "Тутти Фрутти" и "Фортуна войны". В 1992 году Томпсон дебютировала в Голливуде.

Одной из последний на данный момент ролей актрисы является роль Баронессы в американском криминально-комедийном фильме "Круэлла".