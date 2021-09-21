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Медики: В Киеве растет количество аллергиков, причина – в выбросах автомобилей

Причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких может быть загрязненный воздух, рассказала эксперт
Причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких может быть загрязненный воздух, рассказала эксперт
Фото: depositphotos.com

Среди основных загрязнителей в городах Украины – мелкодисперсная пыль, которая попадает в дыхательные пути и накапливается в организме, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос. Аллерголог-иммунолог Елена Бачинская рассказала, что количество киевлян, страдающих аллергией, растет каждый год, пишет "24 канал".

По словам Бачинской, жители столицы больше всего болеют аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, при этом горожане обращаются с аллергией намного чаще, чем жители сел.

"Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят старые автомобили. Их число уже давно превышает количество населения, подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности", – сообщает телеканал со ссылкой на экспертов.

По их данным, среди основных загрязнителей – мелкодисперсная пыль, которая попадает в дыхательные пути и накапливается в организме.

"Интересным является определение загрязнения, которое исследует Черновицкий университет. Там уже много лет наблюдают за мелкодисперсной пылью. Мы наблюдаем за пылью диаметром 2,5 и 10 микрон, а они исследуют пыль диаметром до одного микрона. И эти уровни сейчас значительно повысились, ведь там такой регион, где много привезенных машин", –  рассказала Турос.

Причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких может быть загрязненный воздух, добавила она.

"От 35% до 45% дозы, связанной с основными загрязняющими веществами, которые могут проникать в самые низкие дыхательные пути, нам как раз дает транспорт – кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна. Нельзя такого допускать", – заявила эксперт.

Теги: Киев, транспорт, Украина, медицина, автомобили, экология, здоровье, воздух, болезнь
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