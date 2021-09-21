Уровень формальдегида в атмосфере Киева превышает норму в 3,5 раза

"Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезенных в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит. При этом активисты, экологи и политики "забывают" об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии", – сказано в сюжете телеканала.

Журналисты отмечают, что защитники окружающей среды и политики должны уделить внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожают жизни людей. Еще один источник загрязнения атмосферы – сжигание листвы, сухих веток и травы осенью.

"В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается", – подчеркивается в материале.