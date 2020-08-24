Модные украшения сезона осень–зима 2020

Асимметричные золотые серьги, многообразие жемчуга, длинные фантазийные колье, массивные футуристические украшения – мы отобрали самые яркие модели среди множества украшений согласно главным канонам авторитетных модных показов.
Предлагаем вашему вниманию список трендов осенне-зимних ювелирных коллекций 2020, которые помогут вам выглядеть сногсшибательно и соответствовать основным веяниям современной моды.
Внимание на серьги
Больше, ярче, смелее! Идеальную пару сережек к вашему осеннему образу нужно выбирать, следуя именно такому манифесту. Если ранее в тренде были лаконичные серьги, то сейчас же излюбленное женское украшение приобретает неимоверные формы и превращается в настоящие фейерверки.
Среди всего разнообразия дизайнов и стилей можно выделить главные течения этого года:
Ультрадлинные колье и многоярусность
Не можете определиться, какая цепочка больше вам идет? Сложно выбрать один из двух любимых подвесов? Надевайте оба! Многоярусность в ювелирных композициях – еще одна сенсационная тенденция приближающегося сезона. Именно в этом году многоярусность в украшениях выходит на новый уровень.
Осенью будут актуальны комбинации из нескольких цепочек, которые будут отличаться по длине и форме, как колье Celebrity Chain, которые модно носить по несколько штук одновременно.
Если же вам больше по душе носить одно колье, оно должно быть мегадлинным.
Популярными в следующем сезоне будут как длинные колье с одним большим подвесом, так и колье с мелкими декоративными элементами по всей длине. Такие колье можно будет закручивать в два-три раза вокруг шеи, создавая трендовый эффект многоярусности.
Футуристические мотивы
Безусловным лидером среди дизайнов выступает сногсшибательный футуризм. В почете фантазийные и в то же время несложные формы, элементы современной геометрии.
В данную концепцию самым лучшим образом могут вписаться неповторимые золотые украшения ТМ Francelli, созданные в лучших традициях темпераментной и самобытной родины футуризма – Италии. Массивные, современные, блестящие украшения, бессомненно, привлекают внимание и производят фурор.
Эксклюзивные серьги из белого золота, брутальные браслеты-цепи, массивные кольца, увенчанные хитросплетенными фигурами, ломают все стереотипы и создают новый стиль.
Осенью актуальными будут крупные цепи и браслеты с большими звеньями разнообразных форм.
Больше жемчуга
Изысканные серьги, кольца, браслеты и колье, украшенные несравненными жемчужинами, приобретают все большую популярность. Известные современные модельеры на показах этого года демонстрировали жемчуг различного размера и формы. Актуальными будут как классические модели, так и смелые украшения, которые трактуют совершенный эталон традиционных романтических образов на современный лад. Можно смело экспериментировать и приобретать золотые серьги, декорированные жемчужинами самобытных форм.
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