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Модные украшения сезона осень–зима 2020

Жаркое лето еще не успело уступить место красочной осени, а мы уже подготовили для вас подборку самых горячих трендов в ювелирных украшениях бархатного сезона 2020 года.

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Актуальными будут как классические модели, так и смелые украшения
Актуальными будут как классические модели, так и смелые украшения
Фото: stolychnashop.com.ua

Асимметричные золотые серьги, многообразие жемчуга, длинные фантазийные колье, массивные футуристические украшения – мы отобрали самые яркие модели среди множества украшений согласно главным канонам авторитетных модных показов.

Предлагаем вашему вниманию список трендов осенне-зимних ювелирных коллекций 2020, которые помогут вам выглядеть сногсшибательно и соответствовать основным веяниям современной моды.  

Внимание на серьги 

Больше, ярче, смелее! Идеальную пару сережек к вашему осеннему образу нужно выбирать, следуя именно такому манифесту. Если ранее в тренде были лаконичные серьги, то сейчас же излюбленное женское украшение приобретает неимоверные формы и превращается в настоящие фейерверки.   

Среди всего разнообразия дизайнов и стилей можно выделить главные течения этого года: 

  • Массивность – jewelry тренд 2020 года. Следует смело выбирать большие и богемные яркие модели серег, не стесняясь. Обратите внимание на золотые серьги-люстры с камнями, где гармонично сочетаются благородный металл, яркие камни, фантазийные формы. 
  • Чем длиннее, тем лучше! Длинные золотые серьги без камней занимают первые места в списках женских желаний уже несколько сезонов кряду. Даже неизменно обожаемые всеми бриллианты уступают место яркому блеску желтого золота, такого модного в Европе. Ярким представителем данного модного тренда являются золотые серьги из коллекции Diva производства Столичной Ювелирной Фабрики
  • Золотая асимметрия – настоящий хит сезона. Изобретательность, необычные формы, уникальный дизайн – все это будет присутствовать именно в таких серьгах.  
  • Украшаться как захочется – еще одно правило, в котором нет правил. Запутались? Ничего сложного, просто украшайте свои уши, как вам хочется, поскольку теперь новый тренд – никаких правил нет!

Ультрадлинные колье и многоярусность

Не можете определиться, какая цепочка больше вам идет? Сложно выбрать один из двух любимых подвесов? Надевайте оба! Многоярусность в ювелирных композициях – еще одна сенсационная тенденция приближающегося сезона. Именно в этом году многоярусность в украшениях выходит на новый уровень. 

Осенью будут актуальны комбинации из нескольких цепочек, которые будут отличаться по длине и форме, как колье Celebrity Chain, которые модно носить по несколько штук одновременно. 

Если же вам больше по душе носить одно колье, оно должно быть мегадлинным. 

Популярными в следующем сезоне будут как длинные колье с одним большим подвесом, так и колье с мелкими декоративными элементами по всей длине. Такие колье можно будет закручивать в два-три раза вокруг шеи, создавая трендовый эффект многоярусности. 

Фото: stolychnashop.com.ua
Фото: stolychnashop.com.ua

Футуристические мотивы 

Безусловным лидером среди дизайнов выступает сногсшибательный футуризм. В почете фантазийные и в то же время несложные формы, элементы современной геометрии. 

В данную концепцию самым лучшим образом могут вписаться неповторимые золотые украшения ТМ Francelli, созданные в лучших традициях темпераментной и самобытной родины футуризма – Италии. Массивные, современные, блестящие украшения, бессомненно, привлекают внимание и производят фурор.  

Эксклюзивные серьги из белого золота, брутальные браслеты-цепи, массивные кольца, увенчанные хитросплетенными фигурами, ломают все стереотипы и создают новый стиль. 

Осенью актуальными будут крупные цепи и браслеты с большими звеньями разнообразных форм. 

Фото: stolychnashop.com.ua
Фото: stolychnashop.com.ua

Больше жемчуга

Изысканные серьги, кольца, браслеты и колье, украшенные несравненными жемчужинами, приобретают все большую популярность. Известные современные модельеры на показах этого года демонстрировали жемчуг различного размера и формы. Актуальными будут как классические модели, так и смелые украшения, которые трактуют совершенный эталон традиционных романтических образов на современный лад. Можно смело экспериментировать и приобретать золотые серьги, декорированные жемчужинами самобытных форм.

Интернет-магазин Столичной Ювелирной Фабрики™ насчитывает тысячи уникальных и неповторимых украшений, созданных лучшими мастерами. Если вы желаете приобрести золотое кольцо, серьги, браслет или другое ювелирное украшение, обращайтесь только к надежному ювелирному производителю. Украинский бренд более чем 20 лет на ювелирном рынке и за это время заработал отличную репутацию. Чтобы вы ни выбрали – изысканное золотое кольцо с бриллиантом или сногсшибательные футуристические серьги – в качестве изделий не придется сомневаться. Столичная Ювелирная Фабрика предлагает самые выгодные цены и гибкую систему оплаты. Оставайтесь на волне самых актуальных тенденций с украшениями Столичной Ювелирной Фабрики™.

Фото: stolychnashop.com.ua
Фото: stolychnashop.com.ua

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