Препарати для людей: які аптеки знижують ціни до 30% і чому?

Епідемічна ситуація у країні погіршується, тому передусім аптеки знижують вартість противірусних засобів.

Із 1 грудня 2020 року українські аптеки під брендами "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" і "Благодія" запроваджують акцію "Цінам хна". Вона дає змогу знизити вартість ліків, косметики та засобів гігієни до 30%. На думку представників аптек, покупцям не доведеться відмовлятися від купівлі товарів для здоров’я через скрутне матеріальне становище.

Епідемічна ситуація у країні погіршується, тому передусім аптеки знижують вартість противірусних засобів. Окрім того, акція поширюється на ліки проти кашлю, болю в горлі, захворювань печінки чи венозної недостатності. Малюкам можна придбати креми від попрілостей зі знижками до 30%. Зверніться до провізора аптек "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка", щоб дізнатися про весь асортимент товарів зі знижками.

Піклування про покупців має вияв не тільки у зниженні цін. В аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" діє програма лояльності "Лайк". Це означає, що кожному зареєстрованому клієнту додають 1% від вартості покупки на його бонусний рахунок. Ці нарахування потім можна використати під час наступних візитів, щоб заощадити. За кожен бонус покупці заощаджують одну гривню.

Препарати для профілактики вірусних захворювань зараз мають особливий попит. Незважаючи на те, що аптеки швидко поповнюють запаси, є ймовірність того, що потрібних ліків немає в наявності. Щоб не залишитися без покупки, можна зробити попереднє замовлення телефоном через сервіс аптечної довідки: 5900. Повідомте оператору назви ліків, які хочете придбати, а потім приходьте у найближчу аптеку та забирайте покупку. Переказувати гроші на картку чи шукати термінал не потрібно – оплата відбувається тільки в точці продажу.

Аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" піклуються про людей, тому пропонують способи швидкого заощадження – акцію, програму лояльності та довідковий сервіс для попереднього замовлення. Робіть покупки у зручний спосіб і заощаджуйте. Зниження цін триватиме з 1 грудня 2020 року аж до 15 січня 2021 року.

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Відео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення з попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.