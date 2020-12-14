В Україні аптеки знижують ціни ліків до 30%

За переконанням фармацевтичних брендів, якісні ліки мають бути доступними кожному покупцеві.

Ще 1 грудня 2020 року українські аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" і "Благодія" запустили акцію "Цінам хна", яка суттєво знижує вартість медикаментів. Акція триває до 15 січня 2021 року включно.

Останнім часом в Україні зростає рівень захворюваності на коронавірус, тому передусім аптеки знижують вартість противірусних препаратів. За переконанням фармацевтичних брендів, якісні ліки мають бути доступними кожному покупцеві. Окрім противірусних препаратів, під час дії акції "Цінам хна" знижено ціни на товари для дітей – креми від попрілості, дитяче харчування, підгузки. Ще можна купити косметику чи систему контролю рівня глюкози у крові на подарунок.

Акція має спонукати покупців до піклування про власне здоров’я. Поки діють знижки* до 30%, можна викинути протерміновані ліки з домашніх аптечок та замість них придбати якісні препарати з нормальним терміном придатності.

Акція – це не єдина аптечна пропозиція. Щоб зекономити ще більше, клієнти фармбрендів "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" долучаються до програми лояльності та отримують 1% від вартості покупок бонусами. Якщо ви раніше не користувалися пропозицією, зареєструйтесь у системі через провізора на касі або за допомогою мобільного додатка "Лайк". Накопичені бонуси зможете витратити під час аптечних покупок будь-коли.

Крім того, у фармбрендах "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" працює аптечна довідка за номером 5900. Якщо скористаєтеся сервісом, зможете зробити попереднє замовлення або більше дізнатись про програму лояльності.

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Відео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надано знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.