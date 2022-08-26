95% киевских школ смогут начать обучение офлайн – Кличко

В Киеве проверили готовность укрытий в школах к учебному году Фото: kyivcity.gov.ua

"В очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроены укрытия или где укрытия – в шаговой доступности. И мы завершаем проверку школ по их готовности. Потому что безопасность наших детей в условиях войны – самое главное", – отметил Кличко.

Городская власть проверила укрытия школ, отметил мэр. В большинстве из них укрытия обустроены и укомплектованы мебелью – стульями и партами, также оборудованы лежачие места, есть игровые комнаты, санузлы. По словам мэра, в целом в помещениях укрытий можно разместить 145 тыс. человек. Выявили желания обучатся офлайн 132 тыс. школьников, добавил мэр.

"22 из 421 муниципальной школы будут работать исключительно онлайн, поскольку в шаговой доступности от них нет укрытий", – сообщил Кличко.

Он также отметил, что в Киеве находятся 60% учеников, 20% – в других областях Украины, 20% – за границей.

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Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua