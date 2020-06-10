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Активисты заявили, что мэр Ирпеня свез бюджетников на митинг под Кабмин

Городской голова Ирпеня Владимир Карплюк "обиделся", что после админреформы возглавлять район в Киевской области будет не Ирпень, а Буча, заявила журналистка Ирина Федорив.

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Ирпенский общественный деятель Алексей Зиневич заявил, что в Киев на митинг бюджетников везут автобусами
Ирпенский общественный деятель Алексей Зиневич заявил, что в Киев на митинг бюджетников везут автобусами
Фото: Зіневич Олексій / Facebook

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк сегодня организовывает пикет под Кабинетом Министров, сообщила в своем блоге на "Украинской правде" журналистка Ирина Федорив.

"Фигурант антикоррупционных расследований Владимир Карплюк собрался пикетировать Кабмин в среду, 10 июня. Он обижен, что не Ирпень, а Буча будет возглавлять район. Админреформа кристаллизовала полное фиаско команды Карплюка – выдвиженцев партии "Новые лица". Ирпень – единственная ОТО (объединенная территориальная община. – "ГОРДОН") Киевской области, которая в результате админреформы уменьшилась. Населенные пункты бегут из Ирпеня (Гостомель – самостоятельная ОТО, Ворзель перешел к Буче, а анклав Коцюбинское хочет в Киев). Статус районного центра ничего не поменяет для Ирпеня. Но для "Новых лиц" – это последний шанс перед выборами сказать избирателям, что они хоть что-то получили – "статус"!" – пояснила она.

Ирпенский общественный деятель, основатель проекта "Общественная инициатива" Алексей Зиневич утром зафиксировал автобусы с бюджетниками, которые руководство города собирало в Киев на митинг. 

"Именно на этих маршрутках везут бюджетников из центра Ирпеня в Киев под Кабмин "бастовать" против Бучанского района за Ирпенский. Ответственным за сбор является бывший зэк из Малина Головенко. Ответственными за акцию Карплюк назначил Литвинова и Маркушина. Собирают людей Зброжек – управление соцзащиты, Белоус – отдел образования, Канюра – начальник УЖКХ, Сапон – отдел архитектуры, Михальченко ответственна за медиков", – написал он на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/zinevych.oleksii/posts/932786757184745

Киевская область, как и другие регионы, находится в процессе административной реформы. Вместо 25 районов планируется создать в пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него. На сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевской области: с пятью или шестью районами. Согласно методике, утвержденной Министерством развития общин и территорий, при выборе райцентра во внимание принимают сразу несколько факторов – это должны быть города районного значения с населением более 50 тыс., они должны находиться не ближе, чем 30 км от Киева, и удалены от подчиненных населенных пунктов не более чем на 60 км.

Как сообщила 9 июня пресс-служба Киевской областной государственной администрации, вопрос о районах обсуждался днем ранее на совещании, где рассматривали соответствие Бородянки, Бучи, Вышгорода и Ирпеня требованиям, предъявляемым к будущему райцентру. 

"Я одинаково хорошо отношусь ко всем жителям области. Для меня важна воля общин и соблюдение методики. При этом на сегодняшний день ни один из населенных пунктов не соответствует заявленным критериям на 100%. Но если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевской области, то, по моему мнению, больше всего под них подпадает Бородянка. Вместе с тем большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче", – заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

Теги: митинг, Киевская область, децентрализация, Ирпень, Владимир Карплюк, Ирина Федорив, Новые лица, реформа, Василий Володин
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