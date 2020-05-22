Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Главы одного пгт и четырех сел Львовской области не хотят в объединенную общину с Садовым

Главы поселка городского типа Брюховичи, сел Бирки, Домажир, Ясниска и Рясне-Руське заявили, что хотят создать свою объединенную территориальную общину, а не объединяться со Львом во главе с его мэром Андреем Садовым.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Главы сел пожаловались, что Садовый называет их сепаратистами
Главы сел пожаловались, что Садовый называет их сепаратистами
Фото: dsnews.ua

Общины населенных пунктов вокруг Львова выступили против создания объединенной территориальной общины (ОТО) со Львовом и с мэром областного центра Андреем Садовым во главе. Об этом идет речь в совместном заявлении глав поселка городского Брюховичи, сел Бирки, Домажир, Ясниска и Рясне-Руське, которое опубликовало издание "Вголос".

Главы населенных пунктов потребовали от Кабмина разрешить им создать Брюховичскую ОТО.

"Все мы знаем, что децентрализация предполагает добровольное создание ОТО, поэтому в наших общинах были проведены и утверждены общественные слушания, вынесены решения сессий в пользу создания Брюховичской ОТО. Уровень поддержки общин по созданию Брюховичской ОТО на общественных слушаниях составил от 92% до 98%. К сожалению, при проведении общественных слушаний и обсуждении проекта во Львовской облгосадминистрации позиция общин была отклонена, но не услышана. Так где здесь добровольность?" – цитирует портал документ.

Подписанты сообщили, что у них есть поддержка профильного комитета Рады, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и вице-премьера Алексея Резникова. По данным глав населенных пунктов, 15 мая состоялось совещание в Кабинете Министров, на котором их план был поддержан, а заблокировать инициативу пытаются Львовский городской совет и Львовская облгосадминистрация.

"Происходят какие-то подковерные игры, непонятна позиция городских властей Львова, которые, по словам городского головы, считают нас "сепаратистами" и занимаются откровенной манипуляцией и ложью, будто кто-то что-то отрывает от Львова. Хотя границы со Львовом давно согласованы. Со стороны Львова не было направлено никаких документов населенным пунктам, которые хотят объединиться в Брюховичскую ОТО, с предложением объединиться со Львовом. Мы имеем право на добровольное объединение и исправляем ошибки советской власти, когда поселок, который имеет свою многовековую историю, насильно загоняли во Львов. Так и теперь, не спрашивая мнение наших общин, власть, используя грязные технологии, хочет насильно присоединить нас ко Львову. Наши общины категорически против, и это неоднократно подчеркивалось", – сказано в письме.

Руководители поселка городского типа и сел заявили, что Львовская ОГА совершает действия, "которые полностью нивелируют процесс утверждения перспективного плана".

Децентрализация в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м. 

Теги: децентрализация, Львовская ОГА, облгосадминистрация, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS