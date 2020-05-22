Главы одного пгт и четырех сел Львовской области не хотят в объединенную общину с Садовым

Главы поселка городского типа Брюховичи, сел Бирки, Домажир, Ясниска и Рясне-Руське заявили, что хотят создать свою объединенную территориальную общину, а не объединяться со Львом во главе с его мэром Андреем Садовым.

Общины населенных пунктов вокруг Львова выступили против создания объединенной территориальной общины (ОТО) со Львовом и с мэром областного центра Андреем Садовым во главе. Об этом идет речь в совместном заявлении глав поселка городского Брюховичи, сел Бирки, Домажир, Ясниска и Рясне-Руське, которое опубликовало издание "Вголос".

Главы населенных пунктов потребовали от Кабмина разрешить им создать Брюховичскую ОТО.

"Все мы знаем, что децентрализация предполагает добровольное создание ОТО, поэтому в наших общинах были проведены и утверждены общественные слушания, вынесены решения сессий в пользу создания Брюховичской ОТО. Уровень поддержки общин по созданию Брюховичской ОТО на общественных слушаниях составил от 92% до 98%. К сожалению, при проведении общественных слушаний и обсуждении проекта во Львовской облгосадминистрации позиция общин была отклонена, но не услышана. Так где здесь добровольность?" – цитирует портал документ.

Подписанты сообщили, что у них есть поддержка профильного комитета Рады, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и вице-премьера Алексея Резникова. По данным глав населенных пунктов, 15 мая состоялось совещание в Кабинете Министров, на котором их план был поддержан, а заблокировать инициативу пытаются Львовский городской совет и Львовская облгосадминистрация.

"Происходят какие-то подковерные игры, непонятна позиция городских властей Львова, которые, по словам городского головы, считают нас "сепаратистами" и занимаются откровенной манипуляцией и ложью, будто кто-то что-то отрывает от Львова. Хотя границы со Львовом давно согласованы. Со стороны Львова не было направлено никаких документов населенным пунктам, которые хотят объединиться в Брюховичскую ОТО, с предложением объединиться со Львовом. Мы имеем право на добровольное объединение и исправляем ошибки советской власти, когда поселок, который имеет свою многовековую историю, насильно загоняли во Львов. Так и теперь, не спрашивая мнение наших общин, власть, используя грязные технологии, хочет насильно присоединить нас ко Львову. Наши общины категорически против, и это неоднократно подчеркивалось", – сказано в письме.

Руководители поселка городского типа и сел заявили, что Львовская ОГА совершает действия, "которые полностью нивелируют процесс утверждения перспективного плана".

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: vgolos.com.ua Фото: vgolos.com.ua

Децентрализация в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.