Часть Киева на двое суток останется без воды

В Киеве в нескольких районах города частично будет ограничена подача воды. Об этом сообщает “Киевводоканал”.
Ограничения будут вводить в связи с ремонтом на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III", отметили в компании.
Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:
“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.
Список адресов, где будет ограничено водоснабжение, опубликован на сайте "Киевводоканала".