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КИЕВ

Часть Киева на двое суток останется без воды

В Киеве с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня проведут ремонт на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III", сообщает “Киевводоканал”.

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Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня
Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня
Фото: depositphotos.com

В Киеве в нескольких районах города частично будет ограничена подача воды. Об этом сообщает “Киевводоканал”.

Ограничения будут вводить в связи с ремонтом на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III", отметили в  компании.

Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:

  • Новобеличи,
  • Никольская Борщаговка,
  • Нивки и Галаганы,
  • Виноградарь,
  • Святошин,
  • Академгородок и Беличи,
  • Пуща-Водица,
  • поселка Горенка.

“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.

Список адресов, где будет ограничено водоснабжение, опубликован на сайте "Киевводоканала".

Теги: Киев, вода, Киевводоканал, ремонт, работа, холодная вода
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