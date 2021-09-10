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Для спасения киевской станции метро Вырлица от затопления нужно более 300 млн грн – рабочая группа Киевсовета

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Метро регулярно подтапливается из-за поднятия воды в озере, в районе туннелей образовались пустоты
Метро регулярно подтапливается из-за поднятия воды в озере, в районе туннелей образовались пустоты
Фото: mapio.net

Рабочая группа Киевского горсовета ищет решение, как спасти зеленую ветку метрополитена и станцию метро Вырлица от затопления грунтовыми водами и от разлива озера Вырлица. Это обсуждалось на заседании рабочей группы в Киевсовете 10 сентября, пишет “КиевVласть”.

Представитель коммунального предприятия "Киевский метрополитен" рассказал, что метро регулярно подтапливается из-за поднятия воды в озере, в районе туннелей образовались пустоты и это в будущем может привести к катастрофическим последствиям.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев отметил, что уже есть утвержденный проект инженерных работ и работ по укреплению берегов озера Вырлица, который позволит решить эту проблему.

"Проектом инженерной подготовки были учтены все технические условия, предоставленные КП "Киевский метрополитен", в том числе определены работы, результаты которых уменьшат влияние подземных вод на сооружения метрополитена", – сообщил он.

Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций определил смету работ на общую сумму 331 млн грн, рассказал Терентьев.

Представитель "Мрія-Інвест" Александр Крупник сообщил, что проект прошел государственные экспертизы.

"Действительно, уже разработана смета реализации этого проекта, есть разработанная и утвержденная соответствующими государственными органами проектная документация. Речь идет о работах по берегоукреплению, которые нужно провести в соответствии в том числе с техническими условиями метрополитена, чтобы защитить станцию и линию метрополитена от подтопления. Инвестор готов вложить в это собственные средства, чтобы построить то, что является необходимым для инфраструктуры города", – отметил Крупник.

Экс-мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко на заседании заявил, что для реализации такого проекта необходимы инвестиции.

"Конечно же, нужно искать инвесторов. И не жалеть им отдать права. Если есть инвесторы, которые могут из этого озера сделать, чтобы там можно было не только самую лучшую рыбу разводить, а было дно видно и детей можно было крестить и купать, то нужно отдать", – убежден Омельченко.

Депутат Киевсовета, член экологической комиссии Юлия Лымарь добавила, что решение должно быть комплексным. 

"Идея состоит в том, чтобы найти то общее решение, которое приведет к какому-то консенсусу… Я, например, как депутат категорически против, чтобы забрать эти участки [арендованные "Мрія-Інвест"] и отдать их озеру Вырлица, потому что они подадут на нас в суд и город будет выплачивать 330 млн грн, которые инвестор вложил. Нам нужно идти другим путем, чтобы это не стало нагрузкой на город, если мы, наоборот, можем сделать из этого озера территорию, которая удовлетворит киевлян и общество", – заявила Лымарь.

Теги: Киев, метро, депутаты, Юлия Лымарь, Александр Омельченко, архитектура, инфраструктура, метрополитен, Михаил Терентьев
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