ГБР сообщило о подозрении крупному киевскому застройщику и конфисковало у него $3 млн наличных

По данным следствия, мужчина не был зарегистрирован физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом. Это позволило ему снизить ставку налога при продаже недвижимости с 18% до 5%.

В ходе обыска, проведенного у него дома, ГБР изъяло $3 млн наличных. Они переданы в распоряжение государства, говорится в сообщении.

Также ГБР инициировало арест имущества подозреваемого для возмещения ущерба госбюджету Украины. Речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещениях и более чем 30 земельных участках.