ГБР сообщило о подозрении гражданину Молдовы, который мог из заключения организовать поставки наркотиков в Киевский СИЗО

По данным следствия, "криминальный авторитет", находящийся в предварительном заключении по подозрению в убийстве, координировал закупку наркотиков "на свободе" и их реализацию в СИЗО.

"Среди его сообщников – содержащиеся в следственном изоляторе и местные жители. Наркотрафик покрывал сотрудник учреждения", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.