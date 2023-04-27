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ПРОИСШЕСТВИЯ

Офис генпрокурора Украины сообщил о разоблачении группы, которая производила и сбывала наркотики на десятки миллионов гривен в месяц

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В ходе обысков изъято более 20 кг психотропных веществ
В ходе обысков изъято более 20 кг психотропных веществ
Фото: gp.gov.ua

Украинские правоохранители разоблачили группу, которая производила и сбывала наркотические средства на десятки миллионов гривен каждый месяц. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила 26 апреля в Telegram.

По результатам следственных действий задержаны пять человек, они подозреваются в организации лабораторий на территории нескольких областей и продаже запрещенных веществ оптовыми партиями.

"Ежемесячно участники группы получали миллионные доходы и легализовали их через приобретение движимого и недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях, в местах изготовления, а также дома у участников схемы.

В результате изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, и соответствующее оборудование. Также обнаружено более $60 тыс. наличными.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщили в Офисе генпрокурора.

Теги: наркотики, следствие, задержание, обыски, Офис генпрокурора
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