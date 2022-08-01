"Герои без оружия". В Киеве создали мурал в честь спасателей

Мурал расположен на трех стенах, которые благодаря проекции объединяются в одну плоскость Фото: Vitaliy Gideone / Facebook

"Рисунок "Герои без оружия" выполнен украинскими муралистами Виталием Гидеваном и Еленой Нойной и посвящен ангелам-хранителям, которые ежедневно защищают нашу страну своим неутомимым трудом и самоотверженностью в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Интересен рисунок еще тем, что он расположен на трех стенах, которые благодаря проекции объединяются в одну плоскость. В общей сложности на его создание ушло четыре дня.

"Вечерний Киев" уточняет, что мурал находится по адресу Круглоуниверситетская, 20/1 на фасаде здания департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС.

Журналистам рассказали в ГСЧС, что героем мурала стал киевский спасатель Юрий Плетнев. Именно его фото, сделанное при тушении пожара, стало основой для этой стенописи.

Фото предоставлено "Вечернему Киеву" ГСЧС