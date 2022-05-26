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КИЕВ

В Киеве создали мурал "Святая Джавелина". Совет церквей возмутился

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Мурал создали на стене дома по улице Авиаконструктора Антонова, 13
Мурал создали на стене дома по улице Авиаконструктора Антонова, 13
Фото: EPA

На "Аллее муралов" на улице Авиаконструктора Антонова в Киеве появилось изображение Святой Джавелины. Об этом написало 24 мая издание "Вечірній Київ".

Заказчиком мурала стал основатель канадско-украинского бренда Saint Javelin Кристиан Борис. Канадец с украинскими корнями создал мем "Святая Джавелина" еще за несколько недель до полномасштабного вторжения и начал продавать наклейки с этим образом в Канаде и США. Вырученные средства он отправлял на благотворительную помощь Украине.

Спустя месяц после начала войны удалось собрать более $1 млн. В настоящее время эта сумма уже более $2 млн. Бренд пожертвовал средства организациям Help Us Help, 2402 и недавно стал партнером Ukrainian World Congress, чтобы закупать защитное оборудование для военных.

Мурал "Святая Джавелина" (мадонна с ракетным комплексом Javelin) создали на стене дома по улице Авиаконструктора Антонова, 13. Его нарисовали художники из творческой группы Kailas-V Яна Волк и Андрей Пальваль. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Против этого мурала выступил Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций, о чем сообщил на своем сайте. Церковные деятели направили президенту Украины Владимиру Зеленскому и киевскому городскому голове Виталию Кличко соответствующее письмо.

В организации заявили, что стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании художественных работ на них нужно соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества.

"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое неприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", – отмечают украинские религиозные деятели.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, религия, церковь, война России против Украины, мурал
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