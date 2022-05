В Киеве создали мурал "Святая Джавелина". Совет церквей возмутился

Заказчиком мурала стал основатель канадско-украинского бренда Saint Javelin Кристиан Борис. Канадец с украинскими корнями создал мем "Святая Джавелина" еще за несколько недель до полномасштабного вторжения и начал продавать наклейки с этим образом в Канаде и США. Вырученные средства он отправлял на благотворительную помощь Украине.

Спустя месяц после начала войны удалось собрать более $1 млн. В настоящее время эта сумма уже более $2 млн. Бренд пожертвовал средства организациям Help Us Help, 2402 и недавно стал партнером Ukrainian World Congress, чтобы закупать защитное оборудование для военных.

Мурал "Святая Джавелина" (мадонна с ракетным комплексом Javelin) создали на стене дома по улице Авиаконструктора Антонова, 13. Его нарисовали художники из творческой группы Kailas-V Яна Волк и Андрей Пальваль.

Фото: EPA

Против этого мурала выступил Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций, о чем сообщил на своем сайте. Церковные деятели направили президенту Украины Владимиру Зеленскому и киевскому городскому голове Виталию Кличко соответствующее письмо.

В организации заявили, что стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании художественных работ на них нужно соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества.

"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое неприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", – отмечают украинские религиозные деятели.