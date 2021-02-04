Инвестор киевского Дома профсоюзов призвал Федерацию профсоюзов не открывать в здании развлекательные заведения

В 2018 году Федерация профсоюзов Украины подписала меморандум, в котором договорилась с совладельцем киевского Дома профсоюзов, что в здании не будут открывать заведения развлекательного характера, подчеркнул основатель инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп" и владелец ООО "БЦ "Майдан Плаза" Назар Бенч, комментируя планы по открытию в Доме профсоюзов покерного клуба.

Основатель инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп" и владелец ООО "БЦ "Майдан Плаза" Назар Бенч обратился в Facebook к Федерации профсоюзов Украины с призывом не открывать покерный клуб в здании Дома профсоюзов, частью которого он владеет.

"Я бы хотел напомнить Федерации профсоюзов, что в 2018 году мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по открытию и функционированию Дома профсоюзов Украины в городе Киеве. В нем, среди прочего, мы договорились учитывать историческую ценность Дома профсоюзов, обусловленную событиями Оранжевой революции и Революции достоинства, и договорились не открывать в Доме профсоюзов заведения развлекательного характера", – написал он.

Бенч отметил, что 30% Дома профсоюзов принадлежат его компании-инвестору, которая занималась восстановлением здания. Сейчас в этой части здания функционирует офисный центр международной компании IWG, размещены офисы более 50 компаний, в том числе иностранных. 70% здания владеет Федерация профсоюзов Украины.

Министерство культуры и информационной политики 29 января сообщило, что направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины о ситуации с возможным открытием покерного клуба в Доме профсоюзов.

"МКИП будет делать все от него зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа". По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.