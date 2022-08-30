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КИЕВ

Киевские власти сообщили, в каком формате будут учиться школьники в столице

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Чтобы обучение не прекращалось даже во время тревоги, в укрытиях обустроили учебные классы
Чтобы обучение не прекращалось даже во время тревоги, в укрытиях обустроили учебные классы
Фото: kyivcity.gov.ua

В столице сейчас находятся около 180 тыс. школьников, и 138 тыс. из них первого сентября пойдут в школы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет сайт КГГА.

По его словам, в столице 421 коммунальная школа готова к новому учебному году в разных форматах. В режиме офлайн смогут принять учеников только те учебные заведения, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.

"В настоящее время школы, в которых есть укрытие, готовы одновременно принять 145 тыс. человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей. Следует заметить, что количество мест в укрытиях разных школ колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники количеством не большим, чем емкость укрытия", – уточнил чиновник.

Чтобы образовательный процесс не прекращался даже во время тревоги, в укрытиях обустроили учебные классы. Каждый день будет начинаться с напоминания школьникам о мерах безопасности во время объявленной тревоги. 

Фото: КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

Выбрав один из типов обучения для ребенка, в случае необходимости родители могут его изменить.

"Мы даем возможность выбрать не только между онлайн или офлайн-обучением, но и применить индивидуальный подход, что особенно важно для детей, находящихся за границей и посещающих местные школы. Онлайн обучение возможно и в классах, где дети учатся очно, – наши школы в достаточном количестве оборудованы необходимой техникой для виртуального присутствия ребенка на обучении. Ученики школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое заведение для получения образования офлайн", – сообщил Валентин Мондриевский.

Также он добавил, что новый учебный год в столичных учебных заведениях начнут почти 3,6 тыс. детей, вынужденно переехавших в столицу. Правда, ситуация в стране динамичная, и количество переселенцев, как и количество вернувшихся в столицу детей киевлян, постоянно меняется.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

По состоянию на 25 августа проведен обзор более 23,5 тыс. учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества. Согласно результатам проверок, 51% учебных заведений готовы к обучению в очной формах, сообщил министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

Теги: Киев, Украина, образование, учебный год, школьники, война России против Украины, школы
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