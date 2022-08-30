Киевские власти сообщили, в каком формате будут учиться школьники в столице

Чтобы обучение не прекращалось даже во время тревоги, в укрытиях обустроили учебные классы Фото: kyivcity.gov.ua

По его словам, в столице 421 коммунальная школа готова к новому учебному году в разных форматах. В режиме офлайн смогут принять учеников только те учебные заведения, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.

"В настоящее время школы, в которых есть укрытие, готовы одновременно принять 145 тыс. человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей. Следует заметить, что количество мест в укрытиях разных школ колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники количеством не большим, чем емкость укрытия", – уточнил чиновник.

Чтобы образовательный процесс не прекращался даже во время тревоги, в укрытиях обустроили учебные классы. Каждый день будет начинаться с напоминания школьникам о мерах безопасности во время объявленной тревоги.

Фото: kyivcity.gov.ua

Выбрав один из типов обучения для ребенка, в случае необходимости родители могут его изменить.

"Мы даем возможность выбрать не только между онлайн или офлайн-обучением, но и применить индивидуальный подход, что особенно важно для детей, находящихся за границей и посещающих местные школы. Онлайн обучение возможно и в классах, где дети учатся очно, – наши школы в достаточном количестве оборудованы необходимой техникой для виртуального присутствия ребенка на обучении. Ученики школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое заведение для получения образования офлайн", – сообщил Валентин Мондриевский.

Также он добавил, что новый учебный год в столичных учебных заведениях начнут почти 3,6 тыс. детей, вынужденно переехавших в столицу. Правда, ситуация в стране динамичная, и количество переселенцев, как и количество вернувшихся в столицу детей киевлян, постоянно меняется.