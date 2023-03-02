Киевских чиновников подозревают в закупке мебели для укрытий по завышенным ценам

Киевские чиновники закупили мебель для укрытий в учебные заведения на 3,7 млн грн Фото: kyivcity.gov.ua

По версии следствия, управление образования Шевченковской районной городской администрации заключило договор на закупку мебели для укрытий в 54 учебных заведениях на сумму более 3,7 млн грн.

В прокуратуре заявили, что победитель тендера предложил цены значительно выше рыночных.

"Управление образования заключило с ним договор, что привело к безосновательному перечислению средств из столичного бюджета на сумму свыше 1 млн грн", – говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса – о растрате бюджетных средств и служебном подлоге.