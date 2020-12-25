Киевсовет поддержал предложенный Кличко бюджет: больше всего денег выделили на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Витали Кличко: Из масштабных проектов – мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет одобрил предложенный мэром Виталием Кличко бюджет столицы на 2021 год. Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту, сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

На образование выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета, говорится в сообщении. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение – почти 6,2 млрд грн, социальну защиту – 5,1 млрд грн, ЖКХ – почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство – около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

"Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов – мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", – отметил Кличко.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.