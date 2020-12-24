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Кличко вынес бюджет на рассмотрение Киевсовета: более половины расходов – на образование, медицину и социальную защиту

На сферу образования в проекте бюджета столицы предусмотрели 24,7 млрд грн, на медицину – почти 5,7 млрд грн при общей смете расходов около 57,8 млрд, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Я предлагаю сегодня эффективно поработать и принять бюджет столицы
Виталий Кличко: Я предлагаю сегодня эффективно поработать и принять бюджет столицы
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко вынес на сессию Киевсовета проект бюджета столицы на 2021 год, в котором более половины расходов пойдет на образование, медицину и социальную защиту. Об этом сообщает официальный портал Киева.

"Смета, по которой столица будет жить в 2021 году. Проект бюджета в условиях, когда надо будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать изменения в Киеве, сбалансированный. Так, доходы бюджета запланированы в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – почти 57,8", – отметил мэр.

По его словам, основным направлением финансирования останется сфера образования – на нее предусмотрели 24,7 млрд грн. Это 43% от запланированных расходов городского бюджета.

Также будет продолжаться ремонт столичных дорог, обновление инфраструктуры, в которую, по словам мэра, десятки лет не вкладывали средства. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн.

"На здравоохранение мы планируем направить почти 5,7 млрд грн. Напомню, с апреля этого года медицинские учреждения столицы перешли на государственное финансирование, согласно медицинской реформе. Но город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений, в замену устаревшего оборудования на новое и современное", – отметил Кличко.

В сообщении сказано, что столичные медицинские работники получают муниципальную надбавку к зарплате – в этом году на доплаты медикам Киев выделил 1 млрд грн и в следующем году городской голова предложил увеличить эти надбавки.

Более 5 млрд грн в проекте бюджета города запланировали на социальную защиту жителей, на оплату адресной помощи социально незащищенным киевлянам и поддержку ветеранов-защитников и их семей. Продолжатся и социальные программы, запланировано также увеличение зарплат работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

"Я предлагаю сегодня эффективно поработать и принять бюджет столицы, чтобы Киев и в дальнейшем развивался, воплощал изменения, поддерживал медиков и социально незащищенных. Чтобы киевляне получали комфорт и достойный сервис в своем городе", – резюмировал Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, медицина, образование, бюджет, Киевсовет, финансы, дороги, инфраструктура, расходы, здравоохранение
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