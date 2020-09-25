Кличко: Минобразования должно подробно объяснить, кто нагнетает ситуацию вокруг Олимпийского колледжа

Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю – как спортивная школа, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя столкновения, которые произошли накануне в учебном заведении.

Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного в Киеве, вокруг которого в последние дня разворачивается конфликт, должен работать только по профилю, как спортивная школа, заявил во время онлайн пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, сообщает "Украинская правда".

"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю – как спортивная школа... А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем, и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Поэтому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", – сказал мэр.

Студенты колледжа заявили о его рейдерском захвате, из-за этого 24 сентября на территории учебного заведения произошли столкновения с сотрудниками, писал "Укринформ".

Делом о хулиганстве уже занимаются правоохранители, отметил Кличко.

В Министерстве образования и науки заявили, что колледж не планируют ликвидировать.