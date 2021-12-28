Кличко подарили плакат "С новым, 2222 годом". Накануне мэр Киева ошибся на 200 лет, выступая на одном из мероприятий

Кличко: Всегда смотрите в завтрашний день, и в год тоже Фото: kyivcity.gov.ua

Об этом Марунич сообщил в Facebook 28 декабря.

"Пригласили на новогодний высокий прием. Пришел не с пустыми руками", – написал Марунич, прикрепив к посту совместное фото с Кличко и плакатом.

Фотографию с Маруничем Кличко перепостил в Instagram.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", – отметил Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Накануне в YouTube появилось видео выступления Кличко на одном из мероприятий. За несколько дней до нового, 2022 года мэр Киева предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.

"С хорошим настроением встречаем новый, 2220-й… 2222 год", – сказал Кличко.