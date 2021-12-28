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Кличко подарили плакат "С новым, 2222 годом". Накануне мэр Киева ошибся на 200 лет, выступая на одном из мероприятий

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Кличко: Всегда смотрите в завтрашний день, и в год тоже
Кличко: Всегда смотрите в завтрашний день, и в год тоже
Фото: kyivcity.gov.ua

Украинский блогер и музыкант Иван Марунич, выступающий в составе группы Karta Svitu, подарил Виталию Кличко плакат с изображением мэра Киева с елкой и подписью: "С Новым годом и Рождеством 2222".

Об этом Марунич сообщил в Facebook 28 декабря.

"Пригласили на новогодний высокий прием. Пришел не с пустыми руками", – написал Марунич, прикрепив к посту совместное фото с Кличко и плакатом.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4771468962907684

Фотографию с Маруничем Кличко перепостил в Instagram.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", – отметил Кличко.

Накануне в YouTube появилось видео выступления Кличко на одном из мероприятий. За несколько дней до нового, 2022 года мэр Киева предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.

"С хорошим настроением встречаем новый, 2220-й… 2222 год", – сказал Кличко.

Контекст:

В ноябре 2020 года Кличко издал книгу своих афоризмов. Тогда на брифинге, который транслировался в Facebook, он отметил, что умеет над собой посмеяться и не обижается на смешные шутки.

В июле Марунич записал видеоклип на песню "Одного дня я стану мером". Кличко рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в эту песню. После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.

В конце сентября Кличко и Марунич совместно спели песню "Одного дня я стану мером" на концерте группы Karta Svitu.

Теги: Виталий Кличко, Украина, Рождество, Новый год, прикол, фото, встреча, мэр, Иван Марунич, Karta Svitu
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