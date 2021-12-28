Кличко подарили плакат "С новым, 2222 годом". Накануне мэр Киева ошибся на 200 лет, выступая на одном из мероприятий

Об этом Марунич сообщил в Facebook 28 декабря.
"Пригласили на новогодний высокий прием. Пришел не с пустыми руками", – написал Марунич, прикрепив к посту совместное фото с Кличко и плакатом.
Фотографию с Маруничем Кличко перепостил в Instagram.
"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", – отметил Кличко.
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Накануне в YouTube появилось видео выступления Кличко на одном из мероприятий. За несколько дней до нового, 2022 года мэр Киева предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.
"С хорошим настроением встречаем новый, 2220-й… 2222 год", – сказал Кличко.
В ноябре 2020 года Кличко издал книгу своих афоризмов. Тогда на брифинге, который транслировался в Facebook, он отметил, что умеет над собой посмеяться и не обижается на смешные шутки.
В июле Марунич записал видеоклип на песню "Одного дня я стану мером". Кличко рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в эту песню. После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.
В конце сентября Кличко и Марунич совместно спели песню "Одного дня я стану мером" на концерте группы Karta Svitu.