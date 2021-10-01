  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе

"Это произошло. Karta Svitu совместно с Виталием Кличко. Вживую", – подписал он ролик.
Кличко и Марунич исполнили отрывок песни "Одного дня я стану мером".
Мэр Киева рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в песню "Одного дня я стану мером". После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.
"Одного дня ти станеш мером", – обратился к музыканту Кличко.
"А-ха-ха! Какая крутизна!" – прокомментировала видео певица Мария Бурмака.
Группа Karta Svitu была создана Иваном Маруничем в 2020 году в Киеве.
Концерт, на котором выступил Кличко, проходил 30 сентября в одном из клубов украинской столицы.
Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.