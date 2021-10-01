  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе

Кличко вышел на сцену к Маруничу Фото: Іван Марунич / Facebook

"Это произошло. Karta Svitu совместно с Виталием Кличко. Вживую", – подписал он ролик.

Кличко и Марунич исполнили отрывок песни "Одного дня я стану мером".

Мэр Киева рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в песню "Одного дня я стану мером". После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.

"Одного дня ти станеш мером", – обратился к музыканту Кличко.

"А-ха-ха! Какая крутизна!" – прокомментировала видео певица Мария Бурмака.

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Видео: Karta Svitu / YouTube