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01 октября, 2021
 
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"А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе

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Кличко вышел на сцену к Маруничу
Кличко вышел на сцену к Маруничу
Фото: Іван Марунич / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте украинской группы Karta Svitu. Видео 30 сентября на своей странице в Facebook опубликовал лидер коллектива Иван Марунич.

"Это произошло. Karta Svitu совместно с Виталием Кличко. Вживую", – подписал он ролик.

Кличко и Марунич исполнили отрывок песни "Одного дня я стану мером".

Мэр Киева рассказал, что увидел видео с подборкой своих высказываний, звуковая дорожка которых вошла в песню "Одного дня я стану мером". После этого, по словам мэра, он решил встретиться с Маруничем.

"Одного дня ти станеш мером", – обратился к музыканту Кличко.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/videos/172342528385249/

"А-ха-ха! Какая крутизна!" – прокомментировала видео певица Мария Бурмака.

ВИДЕО
Видео: Karta Svitu / YouTube
Контекст:

Группа Karta Svitu была создана Иваном Маруничем в 2020 году в Киеве.

Концерт, на котором выступил Кличко, проходил 30 сентября в одном из клубов украинской столицы.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

Теги: Виталий Кличко, концерт, музыкант, ролик, мэр, Иван Марунич, Karta Svitu
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