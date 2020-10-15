Кличко: Подольско-Воскресенский мост будет стоять на постоянных опорах уже до конца октября

На мостовом переходе уже смонтировано наружное освещение и декоративная подсветка, сейчас устанавливают металлические конструкции для съездов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста в Киеве опустят в проектное положение к концу октября, заявил во время онллайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, пишет официальный сайт политика.

"Установка арочной конструкции в проектное положение – процесс длительный. Надо учесть все, контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условиях, в конце октября. Для поддержания конструкции смонтировали 68 новых вантов, изготовленных в Германии", – рассказал он.

Мэр Киева напомнил, что на мостовом переходе уже смонтировано наружное освещение и декоративная подсветка, сейчас устанавливают металлические конструкции для съездов на улицы Верхний и Нижний вал, а на съезде на Рыбальский полуостров завершают устройство дорожного полотна.

"На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой продолжаются работы по устройству насыпи", – перечислил Кличко.