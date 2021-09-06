Кличко заставит Зеленского отвечать за тарифы перед киевлянами – эксперт

Тепловики получили возможность заключать контракты на поставку газа с любой компанией, но эта свобода обернулась выбором без выбора, считает экономический обозреватель издания "Деловая столица" Алексей Суков Фото: depositphotos.com

Суков пишет, что профсоюз "Киевтеплоэнерго" 2 сентября вышел на митинг с требованием обеспечить компанию дешевым газом украинской добычи накануне нового отопительного сезона.

"Компания требует дать ей возможность закупать газ "по справедливой цене" непосредственно у государственной компании "Укргазвидобування", а не у "Нафтогаз Трейдінг" – компании, которая в группе "Нафтогаз" занимается продажей добытого газа. "Киевтеплоэнерго" предупреждает: если коммунальная компания не получит газ по желаемой цене, то в ближайшем отопительном сезоне тарифы на тепло в столице вырастут на 40%", – сказано в материале.

Эксперт считает, что Кличко заставит команду президента отвечать перед киевлянами за повышение тарифов почти вдвое.

"Мэр Киева Виталий Кличко уже встал на защиту "Киевтеплоэнерго". Причины обрушиться с критикой на центральную власть появятся и у всех других руководителей в регионах, в первую очередь у избранных мэров", – пишет он в своей статье.

Также Суков назвал причины, которые, по его мнению, привели к сложившейся ситуации – с мая этого года Кабмин отменил специальные обязательства (ПСО) для НАК "Нафтогаз України", согласно которым компания должна была продавать газ по специальным, а не рыночным ценам для предприятий теплокоммунэнерго.

"Теперь тепловики получили возможность заключать контракты на поставку газа с любой компанией. Однако эта свобода обернулась выбором без выбора – цена газа на европейском рынке резко возросла, и это привело к росту рыночных цен на украинском рынке. Закупать газ у частных трейдеров по рыночной цене не хватит никаких денег, ведь если заложить эту цену в тариф на тепло, он станет просто "космическим" и никто платить просто физически не сможет. В частности, на торгах "Украинской энергетической биржи" 2 сентября цены поставили очередной рекорд – превысили 20 грн за 1 м3 (с НДС на условиях предоплаты). Это самые высокие цены на рынке с момента его открытия в 2015 году", – пишет автор в статье на сайте "Деловая столица".