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Маяк мужества и стойкости: Киев признали почетным лучшим городом мира 2023 года

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История Киева полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно вновь расцветает
История Киева полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно вновь расцветает
Фото: kyivcity.gov.ua

Киев возглавил рейтинг лучших мегаполисов, опубликованный международным агентством Resonance, заняв позицию "Почетный лучший город мира 2023 года".

Он, как и вся Украина, стал местом неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий, считает автор статьи о Киеве в рейтинге, главный редактор информационного агентства "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

"Историческая украинская столица является городским маяком мужества и стойкости, ведущим непокорный народ против кровожадного агрессора", – написала она.

Преимуществами украинской столицы названы недорогое жилье, развивающаяся транспортная и другая инфраструктура, разнообразный природный ландшафт с большими парками и пляжами в черте города, множество исторических памятников и гастрономическая культура – от простых уличных заведений до модных баров и ресторанов высокой кухни.

В статье отмечается, что после большой эвакуации на фоне попытки россиян захватить Киев в начале полномасштабного вторжения столица снова наполняется людьми. Это происходит несмотря на постоянные ракетные обстрелы. 

"Хотя россияне намеревались захватить столицу Украины за три дня, они так и не приблизились к этому. Столкнувшиеся с решительным сопротивлением и страдающие от собственной некомпетентности, они вскоре отказались от своих честолюбивых планов. Через несколько месяцев большинство киевлян вернулись домой. Киев возрождается не в первый раз. История города полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно вновь расцветает в 1500-летнем цикле опустошения и возрождения", – написано в статье.

Контекст:

Первое место в рейтинге городов, лучших для жизни, путешествий и инвестиций, в 2023 году занял Лондон, также в первую десятку вошли Париж, Нью-Йорк, Токио, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сингапур и Амстердам. Оценку проводили среди городов-миллионников по категориям: местоположение и климатические особенности, уровень развития городской и туристической инфраструктуры, досуг, человеческий ресурс и его потенциал, доходы граждан, продвижение в медиа.

Теги: Киев, Украина, рейтинг, Анна Бабинец
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