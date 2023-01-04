Маяк мужества и стойкости: Киев признали почетным лучшим городом мира 2023 года

История Киева полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно вновь расцветает Фото: kyivcity.gov.ua

Он, как и вся Украина, стал местом неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий, считает автор статьи о Киеве в рейтинге, главный редактор информационного агентства "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

"Историческая украинская столица является городским маяком мужества и стойкости, ведущим непокорный народ против кровожадного агрессора", – написала она.

Преимуществами украинской столицы названы недорогое жилье, развивающаяся транспортная и другая инфраструктура, разнообразный природный ландшафт с большими парками и пляжами в черте города, множество исторических памятников и гастрономическая культура – от простых уличных заведений до модных баров и ресторанов высокой кухни.

В статье отмечается, что после большой эвакуации на фоне попытки россиян захватить Киев в начале полномасштабного вторжения столица снова наполняется людьми. Это происходит несмотря на постоянные ракетные обстрелы.

"Хотя россияне намеревались захватить столицу Украины за три дня, они так и не приблизились к этому. Столкнувшиеся с решительным сопротивлением и страдающие от собственной некомпетентности, они вскоре отказались от своих честолюбивых планов. Через несколько месяцев большинство киевлян вернулись домой. Киев возрождается не в первый раз. История города полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно вновь расцветает в 1500-летнем цикле опустошения и возрождения", – написано в статье.