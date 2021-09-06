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Метро на Виноградарь не достроят до весны 2023 года

Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" планировали сдать в декабре 2021 года
Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" планировали сдать в декабре 2021 года
Фото: aspi.com.ua

Компания "Киевметростсрой" попросила перенести завершение первой очереди строительства ветки метрополитена на жилой массив Виноградарь минимум до весны 2023 года. Информация об этом была опубликована Едином госреестре судебных решений.

"Киевметростсрой", который является главным подрядчиком по продлению киевской Сырецко-Печерской линии метро, обратился в Арбитражный суд Киева с иском к КП "Киевский метрополитен". Подрядчик попросил внести изменения в договор о строительстве первой очереди метро на Виноградарь и перенести срок сдачи объекта с ноября 2021 года на май 2023 года.

Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу. Речь идет о строительстве двух станций метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

"Подрядчик приступает к выполнению строительных работ после подписания договора со следующего дня после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнения работ и завершает и передает готов объект заказчику 12 мая 2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – отметили в определении суда.

Общая стоимость реализации проекта метро на Виноградарь составляет 5,98 млрд грн, отметил сайт "Наш Киев"

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" запланирована на декабрь 2021 года.

Теги: Киев, метро, строительство, метрополитен
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