Метро на Виноградарь не достроят до весны 2023 года

Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" планировали сдать в декабре 2021 года Фото: aspi.com.ua

"Киевметростсрой", который является главным подрядчиком по продлению киевской Сырецко-Печерской линии метро, обратился в Арбитражный суд Киева с иском к КП "Киевский метрополитен". Подрядчик попросил внести изменения в договор о строительстве первой очереди метро на Виноградарь и перенести срок сдачи объекта с ноября 2021 года на май 2023 года.

Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу. Речь идет о строительстве двух станций метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

"Подрядчик приступает к выполнению строительных работ после подписания договора со следующего дня после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнения работ и завершает и передает готов объект заказчику 12 мая 2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – отметили в определении суда.

Общая стоимость реализации проекта метро на Виноградарь составляет 5,98 млрд грн, отметил сайт "Наш Киев".