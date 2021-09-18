Мужчину, который в детских поликлиниках Киева показывал девочкам свой член, посадили на пять лет

Следователи установили, что мужчина пользовался временным отсутствием посторонних лиц и показывал свой член девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на улице Маяковского. Через некоторое время он сделал то же в отношении второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре. Девочкам было четыре и пять лет.



Злоумышленника задержали очевидцы и вызвали полицию.



По результатам судебного расследования Деснянским районным судом Киева злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы.