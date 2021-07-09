Подозреваемый в педофилии, который сбежал из-под стражи в Киеве, сутки прятался на крыше – СМИ

Мужчина сказал полиции, что "имел контакт с ребенком", но все произошло "по взаимному согласию" Фото: kyiv.npu.gov.ua

Журналисты узнали из источников в правоохранительных органах, что в ночь с 3-го на 4 июля возле одной из киевских школ прохожие заметили 13-летнюю девочку, которой нужна была помощь.

"Она рассказала, что в одном из частных домов, расположенных поблизости, ее изнасиловал мужчина. Полицейские оперативно задержали подозреваемого: им оказался 35-летний киевлянин, который накануне заманил школьницу к себе домой", – сообщило издание.

Мужчина сказал полиции, что "имел контакт с ребенком", но все произошло "по взаимному согласию". Девочка это отрицает, ее бабушка, которая является опекуном ребенка, написала заявление в полицию.

Около 5.00 4 июля подозреваемого поместили в комнату для задержанных дежурной части отдела мониторинга Подольского районного управлении полиции Киева. 5 июля полицейские видели подозреваемого в камере около 20.00, когда принесли ему ужин. В 3.00 дежурные обнаружили, что в камере никого нет.

"В этих помещениях ведется видеонаблюдение и дежурный наряд должен был следить, чтобы все было в порядке. Почему отсутствие обнаружили почти через семь часов – отдельная история. Сейчас идет большой разбор полетов по этому поводу", – рассказал источник в полиции.

По информации "Обозревателя", подозреваемый вышел во внутренний двор управления полиции, по лестнице поднялся на крышу и покинул здание. Он мог перейти на крышу соседнего здания по улице Хорива, 18, где его спустя сутки обнаружили правоохранители.

"Как рассказали местные жители, мужчину еле вытянули из трубы", – уточнили журналисты.