На следующей неделе в Киеве откроют движение по двум обновленным путепроводам – Кличко

Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет составлять минимум 35 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве на следующей неделе будут открыты обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Степана Бандеры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", – рассказал Кличко.

Оба путепровода получили современную гидроизоляцию, конструкции были забетонированы, уложены несколько слоев асфальта, на который подрядчике дал пятилетнюю гарантию.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что за последние годы в Киеве реконструировали более тысячи километров дорог – 368 улиц и проездов.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", – заявил Кличко.