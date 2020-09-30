ГОРДОН
 
 
КИЕВ

На следующей неделе в Киеве откроют движение по двум обновленным путепроводам – Кличко

Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет составлять минимум 35 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов
Виталий Кличко: Нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов
Фото: klichko.org

В Киеве на следующей неделе будут открыты обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Степана Бандеры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", – рассказал Кличко.

Оба путепровода получили современную гидроизоляцию, конструкции были забетонированы, уложены несколько слоев асфальта, на который подрядчике дал пятилетнюю гарантию.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что за последние годы в Киеве реконструировали более тысячи километров дорог – 368 улиц и проездов.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", – заявил Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ремонт, дороги, инфраструктура, ремонт дорог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Одень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Одень себе на х...й "Листерман!" G
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе G
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS