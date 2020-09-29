Кличко: Почти половину воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах

Киев постепенно оставляет устаревшие технологии хлорирования воды в прошлом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Диоксид хлора используют во многих городах Европы – например, в Вене, Нюрнберге и других Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве 40% водопроводной воды очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время проверки работы Днепровской водопроводной станции, сообщает сайт политика.

"Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора – это большие экологические и хозяйственные риски. И оборудование хлорного хозяйства отработало уже более полувека и технически устарело", – отметил Кличко.

Он добавил, что Днепровская водопроводная станция построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30% воды. Всего же жители столицы каждый день потребляют около 700 млн литров воды. На станции за три года построили новый цех обеззараживания воды при помощи диоксида хлора, стоимость работ составила 78 млн грн, их инвестировала компания "Киевводоканал".

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, – итальянского производства, подрядчик – тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов", – сказал Кличко и подчеркнул, что запуск этого проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

14 артезианских насосных станций, которые дают Киеву еще более 10% воды, также уже переведены с хлора на гипохлорит натрия, сказал мэр. Он отметил, что это современный и безопасный реагент, который производится непосредственно на месте с применением соли.

"То есть сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью бесхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы – например, в Вене, Нюрнберге и других. Отмечу, что для оснащения Днепровской водопроводной станции рассматривали несколько технологий. Собрали информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, провели лабораторные исследования. И выбор технологии базировался на результатах этих исследований. Качество и безопасность питьевой воды контролируется круглосуточно и на всех этапах очистки", – заявил Кличко.

После внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора все старое оборудование выведут из эксплуатации и законсервируют, рассказал городской голова.

Еще 60% воды для жителей Киева обеспечивает Деснянская водопроводная станция, ее модернизация планируется до 2022 года.