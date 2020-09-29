В Киеве прошел марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру. Фоторепортаж
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Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
В Киеве прошел пятый марш в память о погибших в Бабьем Яру, сообщает LB.ua. Шествие началось возле кинотеатра "Киевская Русь", в нем приняли участие несколько сотен человек. Участники прошли тот же путь, который проходили приговоренные к расстрелу евреи.
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева в 1941–1943 годах, которые ранее не указывались ни в каких списках погибших и книгах памяти.→
Главный раввин Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не пришел на памятные мероприятия в Бабьем Яру, но прислал корзину цветов. Объединенная еврейская община выразила протест против заявлений Блайха и назвала его "ангажированной политической фигурой с испорченной репутацией".→
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