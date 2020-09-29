В Киеве прошел марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру. Фоторепортаж

29 сентября, 2019 21.00 | обновлено

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не пришел на памятные мероприятия в Бабьем Яру, но прислал корзину цветов. Объединенная еврейская община выразила протест против заявлений Блайха и назвала его "ангажированной политической фигурой с испорченной репутацией".