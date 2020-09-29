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В Киеве прошел марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру. Фоторепортаж

Сегодня 19.55

В Киеве прошел пятый марш в память о погибших в Бабьем Яру, сообщает LB.ua. Шествие началось возле кинотеатра "Киевская Русь", в нем приняли участие несколько сотен человек. Участники прошли тот же путь, который проходили приговоренные к расстрелу евреи.

Теги: Киев, Холокост, евреи, Бабий Яр
 

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