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В Бабьем Яру должен быть не просто мемориал, но и образовательный центр – посол Израиля в Украине

Израиль поддерживает проект создания Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Фашисты во время Второй мировой войны использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Фашисты во время Второй мировой войны использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Фото: ЕРА

Память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру, давно пора увековечить. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион в интервью LB.ua.

"Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр", – подчеркнул посол.

Он напомнил, что главой наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" является Натан Щаранский.

"...человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект, мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яру. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в наблюдательном Совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь", – сказал Лион.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Израиль, Натан Щаранский, евреи, Лион, мемориал, Бабий Яр, погибшие, посол
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