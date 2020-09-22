В Бабьем Яру должен быть не просто мемориал, но и образовательный центр – посол Израиля в Украине

Память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру, давно пора увековечить. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион в интервью LB.ua.
"Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр", – подчеркнул посол.
Он напомнил, что главой наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" является Натан Щаранский.
"...человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект, мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яру. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в наблюдательном Совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь", – сказал Лион.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.
В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.
22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.