В Бабьем Яру должен быть не просто мемориал, но и образовательный центр – посол Израиля в Украине

Израиль поддерживает проект создания Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Фашисты во время Второй мировой войны использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения Фото: ЕРА

Память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру, давно пора увековечить. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион в интервью LB.ua.

"Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр", – подчеркнул посол.

Он напомнил, что главой наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" является Натан Щаранский.

"...человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект, мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яру. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в наблюдательном Совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь", – сказал Лион.