Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте – председатель попечительского совета центра "Бабий Яр"

Участники форума Kyiv Jewish Forum 2020 отметили, что реализация проекта мемориального комплекса в Бабьем Яру поможет воспитывать будущие поколения в толерантном демократическом мире.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения Фото: depositphotos.com

Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. Об этом в ходе Kyiv Jewish Forum 2020, прошедшего 8–9 сентября, заявил председатель попечительского совета центра "Бабий Яр", правозащитник Натан Щаранский, говорится в итоговом отчете форума.

По мнению Щаранского, будущее еврейского народа и будущее Украины может быть гарантировано только в случае борьбы против глобального антисемитизма и восстановления памяти обо всех убитых во время Холокоста.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна. Левый и правый антисемитизм растет с каждым днем в Европе, Соединенных Штатах и в мусульманском мире. И я напоминаю вам, как важно для всего мира противостоять этому злу", – сказал Щаранский.

Участники форума отметили, что строительство современного мемориального комплекса в Бабьем Яру – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире. Проект получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.