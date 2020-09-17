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Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте – председатель попечительского совета центра "Бабий Яр"

Участники форума Kyiv Jewish Forum 2020 отметили, что реализация проекта мемориального комплекса в Бабьем Яру поможет воспитывать будущие поколения в толерантном демократическом мире.

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Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Фото: depositphotos.com

Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. Об этом в ходе Kyiv Jewish Forum 2020, прошедшего 8–9 сентября, заявил председатель попечительского совета центра "Бабий Яр", правозащитник Натан Щаранский, говорится в итоговом отчете форума.

По мнению Щаранского, будущее еврейского народа и будущее Украины может быть гарантировано только в случае борьбы против глобального антисемитизма и восстановления памяти обо всех убитых во время Холокоста.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна. Левый и правый антисемитизм растет с каждым днем в Европе, Соединенных Штатах и в мусульманском мире. И я напоминаю вам, как важно для всего мира противостоять этому злу", – сказал Щаранский.

Участники форума отметили, что строительство современного мемориального комплекса в Бабьем Яру – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире. Проект получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, антисемитизм, Натан Щаранский, евреи, Бабий Яр
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