На Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"

На Киевском еврейском форуме, который проходил в этом году в формате онлайн-дискуссий, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проект мемориала Холокоста "Бабий Яр" нужно сделать как можно скорее.

На Киевском еврейском форуме 8 сентября обсудили создание мемориала Холокоста "Бабий Яр". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе мемориального центра.

В дискуссии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, бывший президент Польши Александр Квасьневский, художественный руководитель мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский, председатель наблюдательного совета мемориального центра Холокоста Натан Щаранский.

"Открытие мемориала в Бабьем Яру станет важным шагом для понимания масштабов и истоков трагических событий, имевших место в Киеве во времена Второй мировой войны. Мы сможем предложить людям, не только в Украине, но и в Европе и мире в целом нечто уникальное: хорошо организованную экспозицию, прекрасную архитектуру, которая обогатит городскую среду, площадку для встреч и конференций, где люди будут общаться, обсуждать проблемы и решать, как строить лучшее будущее. В частности, как преодолеть проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма. Мемориальный центр должен стать местом, которое отстаивает важнейшие ценности гуманизма, о которых мы все хорошо знаем, но не всегда умеем защитит", – заявил Квасьневский.

Он высказал мнение, что открытие неизвестных страниц истории побудит украинское общество к поискам примирения в вопросе отношения к героям Второй мировой войны.

"Этот проект – дело не одного города или страны. Это проект мирового уровня. Создание мемориала будет иметь значение не только для Киева. Мемориалы Холокоста существуют во многих странах мира: в Польше, Германии, Австрии, в Израиле, в Соединенных Штатах. Даже в Лос-Анджелесе есть мемориал Холокоста. В городе, где погибло более 100 тыс. человек, мемориала нет. Я вижу своей миссией реализовать этот проект", – отметил в свою очередь Кличко.

Он подчеркнул, что новому поколению нужно показать, что происходило, "почему важно помнить и не допускать ошибок прошлого". Киевский мэр добавил, что проект мемориала нужно сделать как можно скорее.

"Мы строим музей для того, чтобы сохранить память о трагических событиях и уроках, вынесенных из них, на десятилетия вперед. Он должен быть динамичным, современным и рассказывать историю. Наша задача – донести эту историю людям, живущим сейчас, чтобы они почувствовали, что эта история их касается. Это важно для всех, кто живет в Украине. Эта история не только о том, сколько евреев убили нацисты. Она – о гуманизме, о событиях, которые произошли в этой стране и о которых знает весь мир. Я верю, что этот музей станет визитной карточкой Киева и Украины во всем мире", – сказал Хрижановский.

В релизе мемориального центра говорится, что в этом году Киевский еврейский форум состоялся 8–9 сентября в формате онлайн-дискуссий. В нем приняли участие политики, чиновники, ученые, кинематографисты, общественные, религиозные деятели из многих стран и лидеры еврейских общин мира.

Среди них президент Всемирного еврейского конгресса, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Рональд Лаудер, Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам мониторинга и противодействия антисемитизму Элан Карр, главный раввин Киева и Украины, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Яков Дов Блайх, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. С обращением к участникам форума выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 миллионов, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.