ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"

На Киевском еврейском форуме, который проходил в этом году в формате онлайн-дискуссий, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проект мемориала Холокоста "Бабий Яр" нужно сделать как можно скорее.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большую часть от числа уничтоженных в Бабьем Яру представляло еврейское население
Большую часть от числа уничтоженных в Бабьем Яру представляло еврейское население
Фото: depositphotos.com

На Киевском еврейском форуме 8 сентября обсудили создание мемориала Холокоста "Бабий Яр". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе мемориального центра.

В дискуссии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, бывший президент Польши Александр Квасьневский, художественный руководитель мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский, председатель наблюдательного совета мемориального центра Холокоста Натан Щаранский.

"Открытие мемориала в Бабьем Яру станет важным шагом для понимания масштабов и истоков трагических событий, имевших место в Киеве во времена Второй мировой войны. Мы сможем предложить людям, не только в Украине, но и в Европе и мире в целом нечто уникальное: хорошо организованную экспозицию, прекрасную архитектуру, которая обогатит городскую среду, площадку для встреч и конференций, где люди будут общаться, обсуждать проблемы и решать, как строить лучшее будущее. В частности, как преодолеть проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма. Мемориальный центр должен стать местом, которое отстаивает важнейшие ценности гуманизма, о которых мы все хорошо знаем, но не всегда умеем защитит", – заявил Квасьневский. 

Он высказал мнение, что открытие неизвестных страниц истории побудит украинское общество к поискам примирения в вопросе отношения к героям Второй мировой войны.

"Этот проект – дело не одного города или страны. Это проект мирового уровня. Создание мемориала будет иметь значение не только для Киева. Мемориалы Холокоста существуют во многих странах мира: в Польше, Германии, Австрии, в Израиле, в Соединенных Штатах. Даже в Лос-Анджелесе есть мемориал Холокоста. В городе, где погибло более 100 тыс. человек, мемориала нет. Я вижу своей миссией реализовать этот проект", – отметил в свою очередь Кличко.

Он подчеркнул, что новому поколению нужно показать, что происходило, "почему важно помнить и не допускать ошибок прошлого". Киевский мэр добавил, что проект мемориала нужно сделать как можно скорее. 

"Мы строим музей для того, чтобы сохранить память о трагических событиях и уроках, вынесенных из них, на десятилетия вперед. Он должен быть динамичным, современным и рассказывать историю. Наша задача – донести эту историю людям, живущим сейчас, чтобы они почувствовали, что эта история их касается. Это важно для всех, кто живет в Украине. Эта история не только о том, сколько евреев убили нацисты. Она – о гуманизме, о событиях, которые произошли в этой стране и о которых знает весь мир. Я верю, что этот музей станет визитной карточкой Киева и Украины во всем мире", – сказал Хрижановский.

В релизе мемориального центра говорится, что в этом году Киевский еврейский форум состоялся 8–9 сентября в формате онлайн-дискуссий. В нем приняли участие политики, чиновники, ученые, кинематографисты, общественные, религиозные деятели из многих стран и лидеры еврейских общин мира.

Среди них президент Всемирного еврейского конгресса, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Рональд Лаудер, Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам мониторинга и противодействия антисемитизму Элан Карр, главный раввин Киева и Украины, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Яков Дов Блайх, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. С обращением к участникам форума выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 миллионов, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Виталий Кличко, Израиль, Холокост, раввин, Яков Дов Блайх, Александр Квасьневский, Натан Щаранский, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, евреи, нацисты, мемориал, Бабий Яр, Элан Карр, Илья Хржановский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS