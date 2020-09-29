Киевский патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с 15-го этажа, появилось видео

Полицейскому, поймавшему на лету самоубийцу, пришлось сковать ее наручниками, пока на помощь не прибыли коллеги. Инцидент произошел в Киеве.

Женщина висела над землей, пока ее не удалось затянуть на балкон Скриншот: Олексій Білошицький / Facebook

Патрульному удалось поймать женщину, прыгавшую с балкона 15-го этажа. Об этом сегодня рассказал в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий.

Инцидент произошел на улице Туманяна в Киеве.

"Женщина намеревалась совершить самоубийство. Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоправимое решение, поэтому полицейский побежал на 15-й этаж что было сил. Он чудом успел. На его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда... Но помогла мгновенная реакция патрульного Павла Боярчука – он успел схватить ее за руку и удержать", – написал Белошицкий.

Двое соседей помогали Боярчуку держать женщину сверху, еще двое стояли на 14-м этаже и подпирали ей ноги. Неудавшаяся самоубийца сопротивлялась, пришлось сковать ее наручниками, пока не прибыла подмога.

Вскоре к месту событий прибыл другой экипаж патрульных – Богдан Дымчук и Андрей Бобровник. Совместными усилиями полицейские и жильцы дома вытащили женщину на балкон. Затем ее отправили в больницу, сообщил Белошицкий.

Он разместил в посте видео, снятое как нагрудной камерой патрульного, так и снизу.