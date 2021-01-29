Первый магазин IKEA в Киеве обещают открыть на следующей неделе

Магазин шведской компании IKEA откроют в столичном торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall, он будет работать с 10.00 до 22.00.

Шведская компания IKEA откроет первый магазин в Украине в торгово-развлекательном центре Киева Blockbuster Mall 1 февраля. О планах рассказала пресс-служба компании в Facebook сегодня, 29 января.

"Это первый офлайн-магазин в Украине, мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA", – сказано в сообщении.

Магазин будет работать с 10.00 до 22.00 с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. В них входит соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок, проверка температуры и регулярная дезинфекция помещения.

Согласно действующим ограничениям, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.