Первый магазин IKEA в Киеве обещают открыть на следующей неделе

Шведская компания IKEA откроет первый магазин в Украине в торгово-развлекательном центре Киева Blockbuster Mall 1 февраля. О планах рассказала пресс-служба компании в Facebook сегодня, 29 января.
"Это первый офлайн-магазин в Украине, мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA", – сказано в сообщении.
Магазин будет работать с 10.00 до 22.00 с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. В них входит соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок, проверка температуры и регулярная дезинфекция помещения.
Согласно действующим ограничениям, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.
IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Компания в мае прошлого года запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу ограничила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.