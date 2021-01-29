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Первый магазин IKEA в Киеве обещают открыть на следующей неделе

Магазин шведской компании IKEA откроют в столичном торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall, он будет работать с 10.00 до 22.00.

Шведская компания IKEA откроет первый магазин в Украине в торгово-развлекательном центре Киева Blockbuster Mall 1 февраля. О планах рассказала пресс-служба компании в Facebook сегодня, 29 января.

"Это первый офлайн-магазин в Украине, мы с нетерпением ждем начала этого нового раздела в истории IKEA", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ikeaukraine.ua/posts/232513168358855

Магазин будет работать с 10.00 до 22.00 с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. В них входит соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок, проверка температуры и регулярная дезинфекция помещения.

Согласно действующим ограничениям, в магазине смогут находиться максимум 500 человек одновременно.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Компания в мае прошлого года запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу ограничила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

В декабре прошлого года начал работу третий пункт выдачи онлайн-заказов IKEA в киевском ТРЦ Lavina Mall. Ранее пункты выдачи открылись в ТЦ "Ашан" на улице Здолбуновской и ТЦ "Метро" на Кольцевой дороге.
Теги: онлайн-магазин, IKEA, ограничения, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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