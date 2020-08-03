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IKEA расширит ассортимент товаров в Украине на 40%

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле рассказал, что компания открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год
Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год
Фото: EPA

Шведская компания IKEA намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"Мы планируем расширить предложение более чем до 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве", – отметил он.

Мелле пояснил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.

По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой спрос на мебель для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.

В настоящее время IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов.

Общая площадь магазина составит более 5 тыс. м², в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.

"В Киеве откроется магазин городского формата без отдела пищи и ресторана, но мы стремимся запустить их как можно скорее. Сейчас мы открыли две важные вакансии: food-менеджер и бизнес-аналитик рынка пищи. Эти люди помогут нам открыть кафе и сделать нашу пищу доступной для всех", – отметил руководитель IKEA в Украине.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Компания в мае запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу приостановила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом. 

Теги: Киев, IKEA
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