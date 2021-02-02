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КИЕВ

Полиция задержала минера станций метро и торговых центров в Киеве. Мужчине грозит лишение свободы

Киевлянин сообщал в полицию о минировании станций метро и торговых центров. Он передавал информацию по спецлинии, рассказала полиция Киева.

Полиция доказала причастность задержанного к шести случаям минирования
Полиция доказала причастность задержанного к шести случаям минирования
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

В Киеве задержали мужчину, который неоднократно сообщал о минировании станций метро и торговых центров, ему грозит до восьми лет лишения свободы, рассказали в полиции Киева 2 февраля. 

25-летний киевлянин к уголовной ответственности ранее не привлекался. Мужчина сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке, но после проверок объектов правоохранители не находили никаких подозрительных предметов.

Правоохранители обыскали место жительства мужчины. Они обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он передавал сообщения о минировании объектов по спецлинии.

По словам начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова, удалось доказать причастность задержанного к шести эпизодам. 

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). 

Теги: Киев, полиция, взрывчатка, минирование, подозрение, мужчины, метрополитен
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