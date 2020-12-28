"Пытались прорваться в помещение министерства". В Киеве за нападение на полицейского задержали мужчину

По факту нападения на полицейского в помещении Министерства развития общин и территорий Украины открыто уголовное производство.

28 декабря в Киеве группа протестующих пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий Украины, одного из правонарушителей задержали. Об этом проинформировала полиция Киева.

"Сегодня во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому. Правонарушитель задержан", – говорится в сообщении.

По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие относительно сотрудника правоохранительных органов, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули, что возможна переквалификация дела на более тяжкую уголовную статью.

На сайте министерства указано, что в помещение ведомства пытались прорваться около 15 человек, а один из основателей общественной организации "Стоп произволу" "несколько раз ударил сотрудника полиции в лицо".

"Кроме того, правонарушитель, которого задержали на месте, выломал одну из секций ограждения в холле министерства. Также митингующие разбили стекло в двери на входе в здание и пытались выломать турникет", – говорится в сообщении.