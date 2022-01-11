"С криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп". В Киеве избили и ограбили сооснователя "Громадського радіо" Куликова

Правоохранителям о произошедшем сообщил сам пострадавший.

"Мы выяснили, что мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения №1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", – рассказал врио начальника отдела полиции №1 Шевченковского управления Олег Ромаскевич.

Обоих мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), суд арестовал их.

В полиции отметили, что задержанным по 23 года, один из них – ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков уроженец Николаевской области, второй – житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления еще двух человек.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В комментарии "Детектору медиа" Куликов рассказал, что нападение произошло еще 7 января. Журналист не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что находится в нормальном состоянии.

"Уже вчера я вел свою программу "Время года". Сообщение полиции появилось только к вечеру 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу утром. Через полчаса после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно", – рассказал он.

Комментируя произошедшее в эфире "Украина 24", журналист также сказал, что чувствует себя хорошо – остались следы ушибов, но переломов нет.

Куликов уточнил, что на него напали не "после отказа" в сигарете, как писала полиция. "Ясное дело, что я полез в карман "дать закурить", и в этот момент с криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп" мне один из нападавших нанес несколько ударов в висок, в ухо, потом меня сбили с ног, ну а дальше уже начался обыск и изъятие ценных вещей", – рассказал он.

Вещи Куликову пока не вернули и, как он предполагает, не вернут до окончания следствия, но номер телефона он уже восстановил.