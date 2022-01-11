ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"С криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп". В Киеве избили и ограбили сооснователя "Громадського радіо" Куликова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемых в нападении на Куликова задержали, суд арестовал их
Подозреваемых в нападении на Куликова задержали, суд арестовал их
Фото: hromadske.radio

В Киеве на проспекте Победы избили и ограбили телеведущего, сооснователя "Громадського радіо", главу Комиссии по журналистской этике Андрея Куликова. Об инциденте сообщила, не называя имени, столичная полиция, а ряд СМИ, включая "Громадське радіо", подтвердили, что речь идет о Куликове.

Правоохранителям о произошедшем сообщил сам пострадавший.

"Мы выяснили, что мужчины под предлогом "закурить" подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения №1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы", – рассказал врио начальника отдела полиции №1 Шевченковского управления Олег Ромаскевич.

Обоих мужчин задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), суд арестовал их. 

В полиции отметили, что задержанным по 23 года, один из них – ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков уроженец Николаевской области, второй – житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

Правоохранители проверяют причастность к совершению преступления еще двух человек.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В комментарии "Детектору медиа" Куликов рассказал, что нападение произошло еще 7 января. Журналист не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что находится в нормальном состоянии.

"Уже вчера я вел свою программу "Время года". Сообщение полиции появилось только к вечеру 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу утром. Через полчаса после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно", – рассказал он. 

Комментируя произошедшее в эфире "Украина 24", журналист также сказал, что чувствует себя хорошо – остались следы ушибов, но переломов нет.

Куликов уточнил, что на него напали не "после отказа" в сигарете, как писала полиция. "Ясное дело, что я полез в карман "дать закурить", и в этот момент с криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп" мне один из нападавших нанес несколько ударов в висок, в ухо, потом меня сбили с ног, ну а дальше уже начался обыск и изъятие ценных вещей", – рассказал он. 

Вещи Куликову пока не вернули и, как он предполагает, не вернут до окончания следствия, но номер телефона он уже восстановил. 

Теги: Киев, полиция, следствие, нападение, ограбление, Андрей Куликов, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как 72-летняя Пугачева выглядит дома
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как 72-летняя Пугачева выглядит дома
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (323017)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (135004)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов (47732)
4
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (29846)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (27725)
6
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26155)
7
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (23041)
8
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (22439)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS