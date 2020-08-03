Сегодня утром на столичном Крещатике горел автомобиль, полиция задержала поджигателя

Полиция Киева задержала 39-летнего жителя Бориспольского района по подозрению в поджоге автомобиля в центре столицы.

Сегодня утром в Киеве на Крещатике горел автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, которые задержали злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Киева.

Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег.

Следователи изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Злоумышленником оказался 39-летний житель Бориспольского района Киевской области. Сейчас его допрашивают следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

Портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook обнародовал видео с места происшествия.