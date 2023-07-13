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СМИ показали степень разрушения усадьбы Терещенко в центре Киева

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Киев может потерять еще один архитектурный памятник, пишет DSNews
Киев может потерять еще один архитектурный памятник, пишет DSNews
Фото: dsnews.ua

Из-за судебных проволочек запрещены все противоаварийные работы в усадьбе Терещенко, одном из памятников архитектуры XIX века, расположенном в центре столицы на бульваре Тараса Шевченко. Об этом говорится в репортаже портала DSNews.

"Киев может потерять неоготическую жемчужину центра. В настоящее время продолжается суд, фактически остановивший начало реставрации. Именно так пытаются отчуждать частную собственность. Из-за длительных судебных процессов владелец земли и сооружений не может реставрировать собственные здания. Кроме того, ему запрещено выполнять какие-либо контраварийные работы. Восстановление дома не первый год блокируют и активисты. В ситуации, когда земля и здания в частной собственности, есть разработанный и согласованный проект реставрации (документ готовится около двух лет. – DSNews), дать возможность владельцу реставрировать усадьбу – это единственный шанс спасти памятник", – пишет издание.

Журналисты подчеркнули, что для сохранения архитектурного ансамбля важен каждый день, а реставрация, в случае решения суда в пользу ЧАО "Центрелеватормлинстрой", начнется через четыре-пять месяцев.

"Сама реставрация продлится полтора-два года. На протяжении всего периода восстановления памятника доступ к нему будут иметь специалисты УТОПиК (Украинского общество охраны памятников истории и культуры. – "ГОРДОН"). Как заверил ранее глава киевской ячейки УТОПиК Анатолий Фролов, реставрация будет проходить под четким контролем независимых специалистов – архитекторов и историков", – сказано в статье.

На 17 июля в Большой палате Верховного Суда запланировано заседание, на котором решится, дадут ли владельцу начать реставрационные работы или вернут здание городу. В первом случае, по словам Алексея Кунгина, председателя правления ЧАО "Центрелеватормлинстрой", усадьба Терещенко будет отреставрирована в течение трех лет. Во втором – город должен будет найти на это средства из бюджета, но, понятно, что из-за войны это не является первоочередной задачей киевской власти.

"Как минимум необходимо будет выплатить компенсацию владельцу и заботиться об усадьбе. Поэтому высока вероятность того, что в этом случае столица потеряет еще один архитектурный памятник", – резюмирует издание.

Контекст:

В деле об усадьбе одной стороной выступает столичная прокуратура, другой – владелец здания, компания ЧАО "Центрелеватормлинстрой". Третьей стороной в суде, не заявляющей собственных исковых требований, выступает семья французско-украинского предпринимателя Мишеля Терещенко.

ЧАО "Центрелеватормлинстрой" получило право собственности на здание в 2009 году и обязалось его отреставрировать. В компании утверждают, что имеют разработанный проект реставрации здания, но разрешение на начало работ пока получить не удается, поскольку власти города ожидают результата пересмотра дела в суде.

Теги: Киев, памятник, архитектура, суд, восстановление
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