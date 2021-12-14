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Стоимость аренды земли для застройки в Киеве может увеличиться с 3% до 12% нормативной оценки

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В Киеве застройщики платят аренду в три-четыре раза ниже, чем во Львове, заявил автор поправки
В Киеве застройщики платят аренду в три-четыре раза ниже, чем во Львове, заявил автор поправки
Фото: telegraf.com.ua

При обсуждении проекта бюджета столицы на следующий год лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко предложил увеличить стоимость аренды коммунальной земли для застройщиков, чтобы направить дополнительные поступления на развитие социальной инфраструктуры города. Правка предусматривает рост арендной ставки с нынешних 3% до 12% нормативной денежной оценки участка, сообщает "Телеграф".

"Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве с его объемами жилищного строительства застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове?! Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более 1 млрд грн в год за аренду и еще до 5 млрд грн от продажи земли ежегодно! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева?" – заявил Маленко с трибуны во время обсуждения проекта бюджета. 

"Телеграф" сообщает, что депутаты сначала поддержали его предложение, но "после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент". По информации издания, мэр столицы Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать его подать на следующее заседание Киевсовета согласно процедуре.

Таким образом, предполагает автор материала, депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков на следующем заседании Киевсовета, которое запланировано на 16 декабря.

Издание напоминает, что с этого года в Киеве отменили долевое участие застройщиков при строительстве жилья. 

"Долевое участие – практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, который осуществляет крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 млн грн в год, что меньше 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, получаемого крупными застройщиками в столице", – подчеркивают журналисты.

Теги: Виталий Кличко, бюджет, аренда, бизнес, доходы, Киевсовет, строительство, застройка, деньги, Григорий Маленко, мэр
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