Студента КПИ, установившего камеру в женской душевой, освободили от уголовной ответственности

Скандал в КПИ разгорелся в октябре 2021 года Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook

Согласно судебным материалам, адвокат студента предложил закрыть дело из-за "действенного раскаяния" обвиняемого.

Адвокат также отметил, что двое потерпевших по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение.

Защитник также рассказал, что студент совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину.

Суд поддержал позицию адвоката и освободил подсудимого от уголовной ответственности, а производство против него закрыл.