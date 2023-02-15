Суд обязал УПЦ МП снести незаконно построенный храм у остатков Десятинной церкви в Киеве

Храм на Владимирской улице в Киеве должны убрать по решению суда Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Суд удовлетворил иск музея. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию, нарушая требования п. "а" ч. 1 ст. 91 Земельного кодекса, отметил Ткаченко.

"Храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь", – написал министр.

Суд также обязал УПЦ компенсировать музею судебный сбор на сумму более 4 тыс. грн и около 30 тыс. грн, потраченных на проведение экспертизы, сообщают "Ґрати".

Суд установил, что земельный участок с соответствующим кадастровым номером принадлежит государству на праве собственности и был передан музею, пишет издание. Документы, подтверждающие предоставление разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию часовни, отсутствуют. В связи с этим суд пришел к выводу, что здание является самовольным строением.