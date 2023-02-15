Суд обязал УПЦ МП снести незаконно построенный храм у остатков Десятинной церкви в Киеве

Суд удовлетворил иск музея. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию, нарушая требования п. "а" ч. 1 ст. 91 Земельного кодекса, отметил Ткаченко.
"Храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь", – написал министр.
Суд также обязал УПЦ компенсировать музею судебный сбор на сумму более 4 тыс. грн и около 30 тыс. грн, потраченных на проведение экспертизы, сообщают "Ґрати".
Суд установил, что земельный участок с соответствующим кадастровым номером принадлежит государству на праве собственности и был передан музею, пишет издание. Документы, подтверждающие предоставление разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию часовни, отсутствуют. В связи с этим суд пришел к выводу, что здание является самовольным строением.
Часовня УПЦ МП расположена в буферной зоне у фундамента Десятинной церкви и находится под охраной ЮНЕСКО, сообщает hromadske.
В 1998 году киевское землеуправление передало земельный участок в постоянное пользование Национальному музею истории Украины. Однако в 2004 году глава музея на тот момент Сергей Чайковский дал религиозной общине УПЦ (МП) разрешение на строительство часовни на этой площадке по адресу: улица Владимирская, 2, пишет "Фокус".
В 2006 год церковь установила на земле временный шатер, позже палатку переделали в деревянную часовню, не получив на это разрешительных документов. В 2012 году религиозная община обратилась в суд, и тот признал за ней право собственности на здание, но не на землю.
Шевченковский районный суд Киева 15 февраля 2012 года предоставил в постоянное пользование Национальному музею истории Украины участок земли по улице Владимирской в Киеве, где находится храм.
В 2018 году архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк в знак протеста против самозахвата УПЦ МП земли у раскопок Десятинной церкви пытались поджечь Владимиро-Ольгинский храм УПЦ МП.
Суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта шел с 2020 года, отметил Ткаченко.