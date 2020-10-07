Суд в Киеве арестовал мужчину, который фигурирует в деле об убийстве шестилетнего сына

Отец шестилетнего мальчика, который, по данным следствия, нанес сыну несколько ударов ножом и поджег кровать с мальчиком, отправлен под арест без альтернативы залога.

Под арест подозреваемого отправили на два месяца Фото: pixabay.com

Подольский райсуд Киева арестовал мужчину, чей шестилетний сын с ножевыми ранениями был найден погибшим после пожара 5 октября. Об этом 7 октября сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 3 декабря", – сказала она.

Мужчина фигурирует в уголовном производстве, которое полиция расследует по статье об умышленном убийстве.

5 октября на проспекте Правды в Киеве произошел пожар в одной из квартир дома 31а. Спасатели обнаружили там тело ребенка. По предварительной информации, которую предоставили собеседники УНН, мужчина поссорился с женой и поджег комнату, в которой находился мальчик. Не исключалась версия убийства мальчика перед началом пожара.

Позже в полиции сообщили о задержании отца погибшего. Правоохранители говорят, что тот вел себя неадекватно и отказывался открывать дверь полицейским и спасателям, прибывшим из-за пожара.

6 октября столичная полиция уведомила со ссылкой на данные следствия, что перед тем, как поджечь кровать с сыном, мужчина нанес ребенку несколько ударов ножом.