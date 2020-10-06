Смерть шестилетнего мальчика в Киеве. Перед поджогом кровати сына мужчина наносил ему удары ножом – полиция

5 октября в квартире в Киеве нашли обгоревшее тело шестилетнего мальчика. Полиция столицы обнаружила следы насильственной смерти, отца ребенка задержали.

Шестилетний мальчик, тело которого нашли 5 октября после пожара в квартире на проспекте Правды в Киеве, получил удары ножом. Об этом проинформировали 6 октября в полиции столицы.

"Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать, в которой находился ребенок. Злоумышленника задержали... Он – местный житель 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался", – говорится в сообщении.

Врио начальника Подольского управления полиции Киева Антон Жидовцев рассказал, что владелец квартиры отказывался открывать дверь, поэтому "спасатели срезали двери" и потушили огонь.

"При осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – объяснил он.

5 октября на проспекте Правды в Киеве произошел пожар в одной из квартир дома 31а. Спасатели обнаружили там тело ребенка. По предварительной информации, которую предоставили собеседники УНН, мужчина поссорился с женой и поджег комнату, в которой находился мальчик. Не исключалась версия убийства мальчика перед началом пожара.

Позже в полиции сообщили о задержании отца погибшего. Правоохранители говорят, что тот вел себя неадекватно и отказывался открывать дверь полицейским и спасателям, прибывшим из-за пожара.

Полиция расследует смерть ребенка по статье об умышленном убийстве.